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В Новосибирске открылся первый фестиваль городских экскурсий

Сибирь
6 июля, 10:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, июля. /ТАСС

В пятницу для жителей и гостей Новосибирска проведут 13 бесплатных экскурсий в восьми районах города

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НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Первый городской фестиваль экскурсий открылся в Новосибирске в пятницу в честь 25-летия музея, посвященного истории этого сибирского города.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь музея Юрий Лобанов, в течение дня для жителей и гостей Новосибирска проведут 13 бесплатных экскурсий, которые пройдут в восьми районах города. "Все экскурсии абсолютно новые, до этого мы их не проводили, - уточнил собеседник агентства. - Посмотрим, как их примет публика, вполне возможно, некоторые из них станут постоянными".

Фестиваль начался в 14:00 по местному времени (10:00 мск) и продлится до позднего вечера. Самой последней станет экскурсия по "злачным" местам Новониколаевска (прежнее название Новосибирска - прим. ТАСС). Как рассказал сотрудник музея Константин Голодяев, прогулка станет настоящим путешествием во времени."Расскажем, чем жили люди на одной из самых первых улиц нашего города", - сказал он.

Музей Новосибирска был основан в июле 1993 года. Городской музей является неоднократным победителем различных российских и международных конкурсов. В мае 2018 года его проект под названием "Новосибирск - город-музей" получил международную премию в Страсбурге.

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