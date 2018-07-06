В Кемерове на стихийных пляжах дежурят спасатели-волонтеры

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Власти Кемерова организовали спасательные посты из числа добровольцев в местах стихийного отдыха у воды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации города.

Прокуратура Кемерова в конце июня обратилась в суд, чтобы обязать мэрию обустроить пляжи и места отдыха у воды в соответствии с требованиями законодательства. В частности, ни на одном из пляжей не было постов спасателей.

"В Кемерове открыты три зоны массового отдыха у воды, - сообщили в администрации города. - Кроме того, организованы спасательные посты, укомплектованные добровольцами (по 2 спасателя) в местах с массовым скоплением людей". В местах, где купание запрещено, в том числе, установлены предупреждающие знаки.

В городской черте Кемерова расположена река Томь и озеро Красное.