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В Кемерове на стихийных пляжах дежурят спасатели-волонтеры

Сибирь
6 июля, 10:55 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 6, июля. /ТАСС

Ранее прокуратура города обратилась в суд, чтобы обязать мэрию обустроить пляжи и места отдыха у воды в соответствии с требованиями законодательства

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КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Власти Кемерова организовали спасательные посты из числа добровольцев в местах стихийного отдыха у воды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации города.

Прокуратура Кемерова в конце июня обратилась в суд, чтобы обязать мэрию обустроить пляжи и места отдыха у воды в соответствии с требованиями законодательства. В частности, ни на одном из пляжей не было постов спасателей.

"В Кемерове открыты три зоны массового отдыха у воды, - сообщили в администрации города. - Кроме того, организованы спасательные посты, укомплектованные добровольцами (по 2 спасателя) в местах с массовым скоплением людей". В местах, где купание запрещено, в том числе, установлены предупреждающие знаки.

В городской черте Кемерова расположена река Томь и озеро Красное.

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