Власти Забайкалья отменили режим ЧС, введенный в 2014 году после взрывов на военном складе

На въезде в село Большая Тура. 30 апреля 2014 года © Евгений Епанчинцев/ТАСС

ЧИТА, 6 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края в пятницу отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный весной 2014 года после взрывов на складе боеприпасов, жертвами которого стали 12 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора

"И.о. председателя краевого правительства Александр Кулаков подписал постановление, которое с 6 июля отменяет режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории региона 1 мая 2014 года из-за взрывов боеприпасов", - сказали в пресс-службе.

Подписанию документа предшествовала проверка, которую специальная комиссия провела в Карымском районе Забайкальского края, где в 2014 году и случилась трагедия. Комиссия убедилась, что военные объекты в районе ограждены забором, а территория, на которую после взрывов разлетелись снаряды и их осколки, полностью очищена.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 29 апреля 2014 года возле сел Большая Тура и Кадахта. Причиной происшествия стал переход огня от степного и лесного пожаров на территорию военного объекта. Всего было зафиксировано больше двух десятков взрывов.

Погибли 12 человек, 33 человека пострадали. Из опасной зоны были эвакуированы свыше двух тысяч жителей. В результате инцидента были повреждены почти 150 жилых домов, разрушены школа и детский сад.