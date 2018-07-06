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Добычу водных биологических ресурсов в Новосибирской области планируют увеличить на 20%

Сибирь
6 июля, 11:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, июля. /ТАСС

Ожидается, что объем добычи по итогам 2018 года составит 11,5 тыс. тонн

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НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Промышленная добыча водных биологических ресурсов, преимущественно рыбы и цист рачков артемия, в Новосибирской области по итогам 2018 года, как ожидается, вырастет на 20% и составит 11,5 тыс. тонн. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Александр Дубовицкий.

"Это результат позволит нам преодолеть те объемы добычи биологических ресурсов, которые существовали в 1980-1990 годы, когда отрасль находилась на пике", - сказал министр. По его данным, в прошлом году в Новосибирской области было добыто 9,4 тыс. тонн водных биологических ресурсов, из которых на рыбу приходится 8,2 тыс. тонны, а на цисту ценного рачка артемия - около 2 тыс. тонн.

Цисты артемия используются как высокопитательный корм для аквариумных рыбок, креветок, а также для выращивания молоди всех видов рыб. Кроме того, это биологическое сырье широко применяется в косметологии для регенерирующего и стимулирующего воздействия на клетки кожи.

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