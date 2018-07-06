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Технопарк для инвалидов будет создан в Улан-Удэ

Сибирь
6 июля, 11:34 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 6, июля. /ТАСС

Планируется обеспечить рабочими местами 500 человек с ограниченными возможностями

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УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Технопарк для инвалидов будет создан в Улан-Удэ на базе помещений бурятского отделения Всероссийского общества слепых, сообщил министр Бурятии по инвестициям Антон Виноградов.

"Формируется дорожная карта и проектный офис [по созданию технопарка для инвалидов]. Цель - обеспечить рабочими местами 500 человек с ограниченными возможностями. Производить [в технопарке] текстильную продукцию, трости для слепых, инвалидные коляски, электрочайники, розетки и иную продукцию", - написал он на своей странице в Facebook.

Виноградов отметил, что раньше бурятское отделение Всероссийского общества слепых объединяло 400 работающих, сейчас это 15 человек. Они заняты в цехе по производству пельменей, котлет, иных полуфабрикатов, а также в швейном цехе, где шьются простыни, подушки, одеяла. На участке отделения площадью 0,4 га сейчас размещены два производственных здания, многие площади сдаются в аренду.

Виноградов не уточнил, какие средства будут вложены в проект, однако отметил, что финансирование будет осуществляться как за счет бюджетных средства, так и за счет внебюджетных источников.

По данным Министерства социальной защиты населения Бурятии, в республике живут около 80 тыс. инвалидов, в том числе 5,4 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. В регионе есть порядка 20 специализированных школ, социальных учреждений и общественных организаций, работа которых направлена на реализацию прав, обучение и социализацию людей и детей с инвалидностью.

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