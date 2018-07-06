Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителям Забайкалья, где перестала гореть тайга, разрешат ходить в лес

Сибирь
6 июля, 11:46 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 6, июля. /ТАСС

Ограничение на пребывание в лесах отменят с субботы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Ограничение на пребывание граждан в лесах отменят с субботы в Забайкальском крае, так как в регионе перестала гореть тайга, сообщила в пятницу пресс- служба губернатора.

"С 7 июля в Забайкальском крае будет отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. <...> Соответствующее постановление подписал и. о. председателя регионального правительства Александр Кулаков", - отметили в пресс-службе.

В руководстве региона уточнили, что снятие ограничений связано со снижением пожарной опасности.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. С конца апреля в крае действовал режим чрезвычайной ситуации, который отменили лишь 23 июня. Ситуация с лесными пожарами в регионе стала улучшаться во второй половине июня, а к концу месяца здесь потухли последние пожары.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край Лесные пожары в Сибири
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены в ходе учений
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"
4
Китай ввел пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд
5
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
6
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
7
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!