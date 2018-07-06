Жителям Забайкалья, где перестала гореть тайга, разрешат ходить в лес

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Ограничение на пребывание граждан в лесах отменят с субботы в Забайкальском крае, так как в регионе перестала гореть тайга, сообщила в пятницу пресс- служба губернатора.

"С 7 июля в Забайкальском крае будет отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. <...> Соответствующее постановление подписал и. о. председателя регионального правительства Александр Кулаков", - отметили в пресс-службе.

В руководстве региона уточнили, что снятие ограничений связано со снижением пожарной опасности.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. С конца апреля в крае действовал режим чрезвычайной ситуации, который отменили лишь 23 июня. Ситуация с лесными пожарами в регионе стала улучшаться во второй половине июня, а к концу месяца здесь потухли последние пожары.