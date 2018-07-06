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В Кузбассе на соответствие стандартам лечения проверят больницу, где скончалась пациентка

Сибирь
6 июля, 12:09 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 6, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в медучреждении нет реанимационного отделения

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КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области организовал проверку Калтанской городской больницы, где скончалась госпитализированная пациентка. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в департаменте.

Ранее местное интернет-издание "Открытый город" сообщило, что родственники доставили женщину в местную больницу, где не имеется реанимационного отделения. По данным портала, врачи обратились в больницы Осинников и Новокузнецка, где получили отказ, через несколько часов больная скончалась. В департаменте ТАСС не уточнили, какой диагноз был поставлен пациентке, отметив, что это относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению.

"В настоящее время, согласно приказу департамента <…>, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Кемеровской области Калтанская городская больница проводится проверка организации оказания медицинской помощи больным с сосудистой патологией. По ее результатам будут вынесены решения в отношении соответствия действий должностных лиц больницы порядкам и стандартам оказания медицинской помощи", - сказали в ведомстве.

Проверки по данному случаю также проводят прокуратура Калтана, следственное управление СК и территориальный орган Росздравнадзора по области.

На сайте калтанской больницы сообщается, что в нее входят, в частности, отделение скорой медицинской помощи и стационар, при этом отдельного реанимационного отделения, судя по указанному на сайте составу медучеждения, не имеется. Источник в администрации города сообщал ТАСС, что реанимационного отделения в городе нет, и пациентов, которым необходима такая помощь, как правило, отвозят в Новокузнецк.

Моногород Калтан, в котором проживают 30 тыс. человек, расположен на юге Кемеровской области. Расстояние от Калтана до Осинников - 16 км, до Новокузнецка (второй по численности города в регионе) - около 40 км.

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