Более 150 экспертов проведут в Забайкалье занятия для горняков из 11 регионов России

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа" открылся в пятницу в Забайкальском крае. В нем участвуют молодые горняки из 11 регионов России, с которыми в течение четырех дней встретятся более 150 экспертов, сообщила пресс-служба губернатора.

"Форум "Горная школа" считается ведущим коммуникационным и образовательным проектом для молодых работников горнодобывающего сектора России. Для участия в нем в Забайкалье приехали около 300 молодых горняков из регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала и европейской части России. Экспертами образовательной акции станут 150 представителей горнодобывающих компаний, органов власти, общественных и научных организаций. Четыре дня они будут заниматься с молодыми специалистами", - сказали в пресс-службе.

Открывая "Горную школу", вице-премьер краевого правительства Аягма Ванчикова отметила, что проведение форума в Забайкалье символично, поскольку горнодобывающая промышленность является драйвером развития региона. "Строительство нового уранового рудника в Краснокаменске, запуск Быстринского горно-обогатительного комбината, освоение Удоканского месторождения, подготовка инфраструктуры для развития Бугдаинского месторождения - эти и другие проекты имеют стратегическое значение для экономики не только Забайкальского края, но и всей России", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

Участники образовательной программы будут разбиты на 18 команд по 15 человек в каждой. Эти команды представят "Сибирскую угольную энергетическую компанию" (СУЭК), "Норникель", "Росатом", "Еврохим", Новолипецкий металлургический комбинат, а также Забайкальский горный колледж. Победителей седьмого Всероссийского молодежного научно-практического форума "Горная школа" определят 9 июля.

Задачи "Горной школы" - развитие личностного и профессионального потенциала молодых горняков, формирование кадрового резерва и популяризация отрасли. За годы проведения форума в его работе приняли участие свыше 1,5 тыс. молодых специалистов из 25 регионов России.