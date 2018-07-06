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Инвестиции в дороги наукограда на Алтае увеличатся в четыре раза

Сибирь
6 июля, 13:19 UTC+3 БИЙСК БИЙСК 6, июля. /ТАСС

В 2018 году Бийск получит на эти цели 200 млн рублей

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БИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Средства на ремонт дорог в наукограде Бийске Алтайского края, направляемые из бюджета региона, в 2018 году увеличатся в четыре раза и составят в 200 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио губернатора края Виктор Томенко.

"В этом году примерно в четыре раза больше средств будет направлено на улично-дорожную сеть Бийска. Кроме того, проводятся работы по приведению в порядок дворовых территорий по программе "Комфортная городская среда". Это значит, что с 50 млн рублей на дороги уходим примерно на 200 млн", - сказал Томенко во время рабочей поездки в Бийск.

Врио главы региона пояснил, что уже подписал распоряжение о предоставлении Бийску дополнительно 80 млн рублей (входят в общую сумму поддержки - прим. ТАСС) на проведение капитального ремонта некоторых дорог. Томенко отметил, что рассчитывает на эффективное использование средств, так как это важно для развития социальной и экономической сферы города и поручил реализовать средства до конца летнего строительного сезона. Глава наукограда Александр Студеникин, отвечая на вопрос ТАСС, пояснил, что в прошлые годы такие средства на дороги города не выделялись, и в среднем на поддержку автодорог в наукограде в год необходимо как раз 200-250 млн рублей.

По словам Томенко, в крае идет разработка регионального проекта, который позволил бы не только Бийску, но и другим городам края по примеру федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", развивать дорожные сети. Региональная программа, по словам врио губернатора, позволит выделить целевые средства и другим городам из краевого дорожного фонда.

"Мы хотим принять аналогичную программу на региональном уровне, и крупнейшие города края - 200-тысячный Бийск, 140-тысячный Рубцовск вместе с прилегающими районами, сделать агломерациями", - сказал Томенко.

Ранее сообщалось, что общий объем дорожного фонда Алтайского края на 2018 год составляет 9 млрд 263 млн рублей. Чтобы отремонтировать и реконструировать все региональные дороги, по оценке властей, в ближайшие пять лет необходимо 50 млрд рублей.

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Томенко, Виктор Петрович
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