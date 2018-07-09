Один из двух пожаров потушили в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Один пожар ликвидировали в заповеднике "Тунгусский", который создан в Красноярском крае в зоне падения Тунгусского метеорита. Продолжается борьба со вторым возгоранием, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минлесхоза.

Пожары в заповеднике возникли в конце июня из-за гроз, было введено ограничение на посещение заповедника.

"Один пожар потушен. Продолжает борьба со вторым, площадь которого 6,6 тыс. га. Борьбу с огнем ведут 78 человек", - сказали в Минлесхозе.

Тунгусский заповедник включается в себя территорию тайги, выросшей в районе падения Тунгусского метеорита в 1908 году, когда от мощного взрыва погиб лес на площади более 2 тыс. кв. км. За прошедшие 110 лет тайга восстановилась, при этом исследователи наблюдали ускоренный рост деревьев в этом районе. Сам заповедник был создан в 1995 году, его общая площадь 296,5 тыс. га.

Ситуация по краю

По данным министерства, за выходные в крае ликвидированы 25 лесных пожаров - в Эвенкийском, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Кежемском, Туруханском, Ирбейском районах - на площади 21 тыс. га. Как сообщили в Лесопожарном центре региона, в понедельник в крае горит 265 тыс. га тайги.

123 пожара действуют на труднодоступных территориях, где тушение обходится дороже возможного ущерба. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от возгораний нет.

Еще 13 пожаров действуют в зоне авиационной доступности на 9,1 тыс. га. На борьбе с ними задействованы 470 человек и девять единиц техники. Треть возгораний локализованы.