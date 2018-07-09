Беспилотники МЧС следят за ситуацией в пострадавших от паводка районах Забайкалья

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Два беспилотника МЧС России привлечены к мониторингу ситуации в Забайкальском крае, где накануне от разлива рек пострадали шесть населенных пунктов, включая город Шилка. Об этом в понедельник сообщил начальник регионального ГУ МЧС Александр Сидоров.

Реки в Забайкалье вышли из берегов после продолжительных и обильных осадков, которые усилились с 6 июля. В результате подтопило шесть населенных пунктов в трех районах края, вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. На всей территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Для мониторинга обстановки привлечены два беспилотных летательных аппарата", - сказал Сидоров на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье из Красноярского края и Новосибирской области направлены более 100 спасателей. Они помогут в эвакуации населения, спасении от воды имущества и домашнего скота, доставке местным жителям продуктов питания и медикаментов, а также проведут неотложные восстановительные работы на территориях, пострадавших от воды.

При этом губернатор Наталья Жданова в понедельник заявила, что ситуация в регионе находится под контролем, и оснований для паники и беспокойства быть не должно. "Необходимый объем финансовых средств на ликвидацию ЧС в бюджете Забайкальского края предусмотрен. Самое главное - не допустить ни одной трагической ситуации, спасти всех людей, чьи дома попали в зону подтопления", - цитирует пресс-служба губернатора слова Ждановой.

Губернатор также попросила МВД усилить контроль в пострадавших населенных пунктах, чтобы не допустить мародерства. "Главы районов обязаны объяснить населению, что нельзя отказываться покидать жилища, если есть угроза затопления. Главное для нас - обеспечить безопасность людей", - добавила она.