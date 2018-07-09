Энергетики вернули свет большинству жителей подтопленного города Шилка в Забайкалье

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в домах трех тысяч потребителей в городе Шилка в Забайкальском крае, которые накануне пострадали из-за разлива реки Кея. Без света остаются две тысячи человек, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири").

"Спад уровня воды позволил энергетикам приступить к осмотру энергооборудования и запитать дома, отключенные ранее для безопасности самих граждан. Всего удалось вернуть электричество в дома уже более трех тысяч потребителей. Без электроснабжения остается 2091 человек", - сказали в пресс- службе.

Как уточнили ТАСС в "Читаэнерго", электроснабжение также восстановлено в пострадавшем от паводка селе Илим Нерчинского района.

Реки в Забайкалье вышли из берегов после обильных осадков. В результате подтопило шесть населенных пунктов - села Верхняя Талача и Средняя Талача в Карымском районе, села Илим и Олинск Нерчинского района, а также село Богомягково Шилкинского района и город Шилка.

В результате дождевого паводка вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек. На всей территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Шилка - город в центральной части Забайкальского края. Расположен примерно в 210 км к востоку от Читы. В нем проживают свыше 12,5 тыс. человек.