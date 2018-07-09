Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети

Сибирь
9 июля, 10:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июля. /ТАСС

Сообщается, что разработка обезопасит от обесточивания удаленные объекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и компании "Модульные Системы Торнадо" создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети и управления ими - у него нет аналогов в мире и России, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза. Устройство обезопасит от обесточивания удаленные объекты, и в перспективе позволит владельцам малых станций продавать электроэнергию в сеть.

"В НГТУ создано устройство Smart EnergyGate для подключения к электрическим сетям и управления малыми электростанциями, опытный образец успешно прошел испытания. Это устройство позволяет быстро и дешево подключать к общей сети малые электростанции и автоматически управлять их работой. Инновационная разработка позволит не только обеспечивать надежное электроснабжение удаленных объектов, но и в перспективе даст возможность зарабатывать владельцам маленьких электростанций: они смогут продавать электроэнергию в общую сеть", - сообщили в вузе.

У предлагаемых технических решений по объединению малых электростанций с сетью нет аналогов в России и в мире, отметили в пресс-службе. Устройство разработано в рамках Национальной технологической инициативы и поддержано региональными властями. Первые устройства планируется установить до конца 2018 года в новосибирском микрорайоне Березовый и Национальном медицинском исследовательском центре им. Мешалкина.

Разработка предназначена для электроснабжения удаленных объектов - жилых комплексов, промышленных предприятий - которые работают от собственных электростанций. Устройство сможет в случае аварии или потребности в дополнительных мощностях получить энергию от общей сети. Вторая задача - продажа излишков энергии.

Компания "Модульные Системы Торнадо" рассматривает в качестве рынка сбыта этих устройств страны Юго-Восточной Азии и БРИКС. "Объем сетевого строительства на целевых рынках к 2035 году оценивается в $270 млрд. Доля подобных устройств в общем объеме сетевого строительства составляет около 10%", - ссылается на директора компании Олега Сердюкова пресс-служба.

К малой энергетике относится электрогенерация мощностью до 25 МВт - она обладает высоким КПД и малыми потерями в сетях, ее объекты мобильны и быстро строятся. В России есть ряд законодательных ограничений, которые мешают активному развитию малой распределенной генерации: подключение малой электростанции надо согласовывать с монополистом, а в местах подключения приходится проводить сложную реконструкцию сетей и интеграцию систем управления. Разработанное в Новосибирске устройство позволит решить ряд технических сложностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
4
На авиационном заводе в Иркутске загорелся малярный цех
5
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!