В Новосибирске создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и компании "Модульные Системы Торнадо" создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети и управления ими - у него нет аналогов в мире и России, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза. Устройство обезопасит от обесточивания удаленные объекты, и в перспективе позволит владельцам малых станций продавать электроэнергию в сеть.

"В НГТУ создано устройство Smart EnergyGate для подключения к электрическим сетям и управления малыми электростанциями, опытный образец успешно прошел испытания. Это устройство позволяет быстро и дешево подключать к общей сети малые электростанции и автоматически управлять их работой. Инновационная разработка позволит не только обеспечивать надежное электроснабжение удаленных объектов, но и в перспективе даст возможность зарабатывать владельцам маленьких электростанций: они смогут продавать электроэнергию в общую сеть", - сообщили в вузе.

У предлагаемых технических решений по объединению малых электростанций с сетью нет аналогов в России и в мире, отметили в пресс-службе. Устройство разработано в рамках Национальной технологической инициативы и поддержано региональными властями. Первые устройства планируется установить до конца 2018 года в новосибирском микрорайоне Березовый и Национальном медицинском исследовательском центре им. Мешалкина.

Разработка предназначена для электроснабжения удаленных объектов - жилых комплексов, промышленных предприятий - которые работают от собственных электростанций. Устройство сможет в случае аварии или потребности в дополнительных мощностях получить энергию от общей сети. Вторая задача - продажа излишков энергии.

Компания "Модульные Системы Торнадо" рассматривает в качестве рынка сбыта этих устройств страны Юго-Восточной Азии и БРИКС. "Объем сетевого строительства на целевых рынках к 2035 году оценивается в $270 млрд. Доля подобных устройств в общем объеме сетевого строительства составляет около 10%", - ссылается на директора компании Олега Сердюкова пресс-служба.

К малой энергетике относится электрогенерация мощностью до 25 МВт - она обладает высоким КПД и малыми потерями в сетях, ее объекты мобильны и быстро строятся. В России есть ряд законодательных ограничений, которые мешают активному развитию малой распределенной генерации: подключение малой электростанции надо согласовывать с монополистом, а в местах подключения приходится проводить сложную реконструкцию сетей и интеграцию систем управления. Разработанное в Новосибирске устройство позволит решить ряд технических сложностей.