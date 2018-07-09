Дорогу в обход Кемерова планируют построить до 2024 года

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют до 2024 года завершить строительство и ввести в эксплуатацию дорогу в обход Кемерова, по центру которого проходит часть федеральной трассы. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции врио губернатора Сергей Цивилев.

Необходимость дороги в апреле обсуждалась на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора. Кемерово - единственный областной центр в Сибири, где участок трассы Р-255 "Сибирь" проходит по городу, ежедневно по нему проезжает 12 тыс. машин.

"Мы уже согласовали с нашим дорожным фондом, как будет проходить дорога, и в этом году приступаем к проектно-изыскательским работам, они будут длиться примерно в течение одного года. После проектно-изыскательских работ, где уже будет точно определена трассировка, будут точные объемы инвестиций, там будут выведены точные сроки. Но мы, как самый худший сценарий для себя видим, за который мы не имеем право выйти, это до 2024 года", - сказал Цивилев

Он уточнил, что к 2024 году дорогу планируется уже ввести. Согласно данным, представленным на пресс- конференции, оценочная стоимость дороги протяженностью 98 км - 68,1 млрд рублей. Врио губернатора отметил, что это приблизительные данные, и власти рассчитывают, что итоговая стоимость будет меньше.