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Новосибирская область привлечет частный капитал в проект кампуса для студентов-иностранцев

Сибирь
9 июля, 11:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июля. /ТАСС

В регионе к 2024 году планируют увеличить число обучающихся в вузах иностранных студентов с 8 до 24 тысяч

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НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области разрабатывают программу строительства и реконструкции студенческих общежитий в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Расширение университетского кампуса - необходимое условие для реализации федерального проекта по привлечению иностранных абитуриентов, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова.

В рамках федерального приоритетного проекта Новосибирская область должна к 2024 году втрое увеличить число обучающихся в вузах региона иностранных студентов - с 8 до 24 тысяч.

"Общежития - это, пожалуй, самая важная мера, которая нам позволит реализовать и выполнить задачу по приоритетному проекту. <…> Контрольная точка, которая в этом региональном паспорте приоритетного проекта закреплена за Новосибирской областью как раз в этом и заключается: разработать механизмы ГЧП для строительства либо реконструкции межвузовского кампуса для расселения иностранных обучающихся", - сказала Орлова.

Она уточнила, что для реализации задачи по привлечению иностранных абитуриентов правительство Новосибирской области планирует запустить отдельный приоритетный проект. По данным Орловой, из 8 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в Новосибирской области больше всего граждан Казахстана, Китая, Таджикистана и Киргизии.

Ректор НГУ Михаил Федорук сообщил, что в вузе обучаются примерно 1,4 тыс. иностранных студентов из 57 стран. В НГТУ, по данным председателя Совета ректоров вузов Новосибирской области Николая Пустового, учатся около 2,3 тысячи иностранцев. Оба спикера отметили, что вопрос нехватки общежитий стоит очень остро, без строительства нового жилья увеличить приток абитуриентов из-за рубежа, по их словам, не получится.

В рамках утвержденного правительством РФ приоритетного проекта "Экспорт российского образования", предполагается к 2024 году в три раза увеличить количество иностранных студентов в вузах России. В Новосибирском области в проекте участвуют два вуза - Новосибирской государственный университет (НГУ) и Новосибирской государственный технический университет (НГТУ).

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