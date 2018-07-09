Аномальная жара ожидается в ближайшую неделю в пяти регионах Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили об установлении аномально жаркой погоды на территории пяти регионов. Она продлится до следующего понедельника, 16 июля, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

"Сегодня мы выпустили штормовое предупреждение по аномально жаркой погоде на период с 9 по 16 июля по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай и на период с 11 по 16 июля - в Томской и Кемеровской областях, там сейчас немного прохладнее и жара придет к ним позже", - сказала она.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение обусловлено установлением ясной, безветренной погоды с повышенными дневными температурами. Согласно метеорологическим критериям, аномально жарким считается продолжительный период (от 5 дней) с температурой плюс 30 градусов и выше, уточнила Виноградова.

Жаркая погода ожидается в ближайшие дни и в Омской области. Как сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре, до конца рабочей недели температура днем будет достигать плюс 30-31 градусов. "Но для нас это не аномальная жара, поэтому режим ЧС вводиться не будет", - отметил собеседник агентства.

Региональные управления МЧС в понедельник распространили предупреждения об угрозе возникновения природных пожаров, возможных нарушениях электроснабжения, функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы транспорта и гибели людей на водоемах.