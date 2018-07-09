Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кузбасса договорились с "Газпромом" о реструктуризации долгов

Сибирь
9 июля, 12:30 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, июля. /ТАСС

На начало июня просроченная задолженность составляла около 3,2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области договорились с "Газпромом" о реструктуризации накопленных долгов на 25 лет, сообщил в понедельник на пресс-конференции врио губернатора Сергей Цивилев в понедельник.

"Газификация Кузбасса всего 2%. <…> Эта проблема была достаточная сложная, потому что мы накопили большое количество долгов перед газовиками. Эта проблема уже решена: мы договорились с газовиками - с компанией "Газпром" мы конкретно договорились о том, что будет реструктуризация долгов наших на 25 лет", - сказал он.

По данным компании "Газпром межрегионгаз Кемерово", на начало июня просроченная задолженность - около 3,2 млрд рублей. Основными должниками выступают "Центральная ТЭЦ" - банкрот в Новокузнецке (более 2,8 млрд) и градообразующее предприятие моногорода Юрга - "Юргинский машзавод" (304 млн рублей).

Как сообщал ТАСС, "Газпром межрегионгаз Кемерово" приостановил программу газификации региона из-за долгов ТЭЦ, которые на март 2014 году составляли 1,2 млрд рублей.

"Центральная ТЭЦ" отапливает часть жилого фонда Центрального и Куйбышевского районов города и обеспечивает электроэнергией производство электростали и рельсового проката на площадке "Евраз ЗСМК". Ранее ТЭЦ входила в состав "Евраза", но в сентябре 2013 года была продана "Оптовой электрической компании" за 10 тыс. руб. В начале июня 2014 года администрация Новокузнецка выкупила ТЭЦ, 29 июня 2015 года предприятие было признано банкротом.

Цивилев пояснил, что договоренность о реструктуризации долгов сняла "основное противоречие в направлении газификации [региона]". "Следующая теперь проблема - это реальные проекты по газификации, которые отсутствуют, и мы сейчас начинаем серьезно заниматься составлением проектов по газификации", - пояснил врио губернатора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Цивилев, Сергей Евгеньевич
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
5
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
6
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
7
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!