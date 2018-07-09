Власти Кузбасса договорились с "Газпромом" о реструктуризации долгов

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области договорились с "Газпромом" о реструктуризации накопленных долгов на 25 лет, сообщил в понедельник на пресс-конференции врио губернатора Сергей Цивилев в понедельник.

"Газификация Кузбасса всего 2%. <…> Эта проблема была достаточная сложная, потому что мы накопили большое количество долгов перед газовиками. Эта проблема уже решена: мы договорились с газовиками - с компанией "Газпром" мы конкретно договорились о том, что будет реструктуризация долгов наших на 25 лет", - сказал он.

По данным компании "Газпром межрегионгаз Кемерово", на начало июня просроченная задолженность - около 3,2 млрд рублей. Основными должниками выступают "Центральная ТЭЦ" - банкрот в Новокузнецке (более 2,8 млрд) и градообразующее предприятие моногорода Юрга - "Юргинский машзавод" (304 млн рублей).

Как сообщал ТАСС, "Газпром межрегионгаз Кемерово" приостановил программу газификации региона из-за долгов ТЭЦ, которые на март 2014 году составляли 1,2 млрд рублей.

"Центральная ТЭЦ" отапливает часть жилого фонда Центрального и Куйбышевского районов города и обеспечивает электроэнергией производство электростали и рельсового проката на площадке "Евраз ЗСМК". Ранее ТЭЦ входила в состав "Евраза", но в сентябре 2013 года была продана "Оптовой электрической компании" за 10 тыс. руб. В начале июня 2014 года администрация Новокузнецка выкупила ТЭЦ, 29 июня 2015 года предприятие было признано банкротом.

Цивилев пояснил, что договоренность о реструктуризации долгов сняла "основное противоречие в направлении газификации [региона]". "Следующая теперь проблема - это реальные проекты по газификации, которые отсутствуют, и мы сейчас начинаем серьезно заниматься составлением проектов по газификации", - пояснил врио губернатора.