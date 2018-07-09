В Забайкалье создали штаб по ликвидации последствий дождевого паводка

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в понедельник подписала постановление о создании оперативного штаба по ликвидации последствий дождевого паводка, от которого накануне в регионе пострадали шесть населенных пунктов, включая город Шилка. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Реки в Забайкалье в воскресенье вышли из берегов после обильных осадков. В результате подтопило шесть населенных пунктов, вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. На всей территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Наталья Жданова подписала перечень поручений в связи с введением режима ЧС на территории края. <...> В частности, губернатор распорядилась создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации на базе постоянно действующей рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Жданова рекомендовала главам районов, на территории которых наблюдается подъем уровня воды в реках, подтопление территорий и неблагоприятная метеорологическая обстановка, ввести соответствующие режимы функционирования. Главы также должны подготовить места для экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон подтопления, предусмотрев автономное электроснабжение. Им нужно обеспечить оповещение и эвакуацию жителей при обострении обстановки, организовать информирование людей о складывающейся ситуации, привести в готовность силы и средства.

Помимо этого губернатор поручила провести обследование всех мостов, а при необходимости организовать их укрепление. Она потребовала организовать работы по очистке водопропускных устройств, находящихся на территории населенных пунктов, и дальнейшему содержанию их в надлежащем состоянии, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, защите водозаборов.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на Забайкальский край может обрушиться вторая волна осадков. Кроме того, в понедельник ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Нерча, Чита и Каренга, новые подтопления возможны в городах Чита и Нерчинск, а также на территории Тунгокоченского района. Во всех пострадавших районах, а также в районах, которые попали в зону риска, работают спасатели.