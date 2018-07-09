Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Забайкалье создали штаб по ликвидации последствий дождевого паводка

Сибирь
9 июля, 12:33 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, июля. /ТАСС

В регионе подтопило шесть населенных пунктов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в понедельник подписала постановление о создании оперативного штаба по ликвидации последствий дождевого паводка, от которого накануне в регионе пострадали шесть населенных пунктов, включая город Шилка. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Реки в Забайкалье в воскресенье вышли из берегов после обильных осадков. В результате подтопило шесть населенных пунктов, вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. На всей территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Наталья Жданова подписала перечень поручений в связи с введением режима ЧС на территории края. <...> В частности, губернатор распорядилась создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации на базе постоянно действующей рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Жданова рекомендовала главам районов, на территории которых наблюдается подъем уровня воды в реках, подтопление территорий и неблагоприятная метеорологическая обстановка, ввести соответствующие режимы функционирования. Главы также должны подготовить места для экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон подтопления, предусмотрев автономное электроснабжение. Им нужно обеспечить оповещение и эвакуацию жителей при обострении обстановки, организовать информирование людей о складывающейся ситуации, привести в готовность силы и средства.

Помимо этого губернатор поручила провести обследование всех мостов, а при необходимости организовать их укрепление. Она потребовала организовать работы по очистке водопропускных устройств, находящихся на территории населенных пунктов, и дальнейшему содержанию их в надлежащем состоянии, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, защите водозаборов.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на Забайкальский край может обрушиться вторая волна осадков. Кроме того, в понедельник ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Нерча, Чита и Каренга, новые подтопления возможны в городах Чита и Нерчинск, а также на территории Тунгокоченского района. Во всех пострадавших районах, а также в районах, которые попали в зону риска, работают спасатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок в Сибири Забайкальский край
Персоны
Жданова, Наталья Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
5
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
6
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
7
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!