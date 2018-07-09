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В президентском кадетском училище в Кемерове будут обучаться 840 человек

Сибирь
9 июля, 12:37 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, июля. /ТАСС

Как сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев, это будет первое такое училище за Уралом

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КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса определились с площадкой, где будет создано президентское кадетское училище - оно появится в Кемерове и будет рассчитано на 840 человек, сообщил на пресс-конференции врио губернатора Сергей Цивилев.

29 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Кемеровской области будет создано президентское кадетское училище.

"Я беру под свой личный контроль строительство и создание президентского кадетского училища, уже распоряжение отдано о создании такого училища. Оно будет в Кемерово, в Ленинском районе города. Это будет такое первое училище за Уралом, оно будет одно из самых современных, и в нем будет учиться 840 человек", - сказал он.

Сроки реализации проекта и его стоимость Цивилев не уточнил, однако добавил, что в училище "будут реализованы лучшие традиции суворовских и нахимовских училищ нашей страны".

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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