На Алтае власти пытаются спасти хозяйства, выращивающие треть поголовья коров в регионе

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края обратились за помощью в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы решить проблему запрета на продажу крупного рогатого скота для девяти хозяйств на границе с Казахстаном, на которые приходится треть поголовья всего региона. Об этом сообщил в понедельник на заседании экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в регионе врио заместителя председателя правительства края Александр Чеботаев.

По его словам, статус Алтайского края по заболеванию ящуром определен Минсельхозом РФ и Россельхознадзором как благополучный. "[Тем не менее], 12 районов, граничащих с Казахстаном, вошли в буферную зону, - сказал Чеботаев. - Племенное животноводство составляет в хозяйствах более 9 тыс. голов. Они практически лишены возможности реализации племенного молодняка".

"Мы можем погубить животноводство в девяти хозяйствах, выращивающих уникальную породу коров - красная степная, которую закупают регионы с неблагополучными климатическими условиями", - сказал врио заместителя председателя правительства края.

Хозяйства, попавшие в так называемую буферную зону, не могут продавать животных за ее пределы. По словам Чеботаева, подобная ситуация может уничтожить эти предприятия. Алтайские власти предлагают в качестве решения исключить из зоны ограничения районы, целиком попавшие под рестрикции, ограничившись лишь небольшой, проблемной территорией. Вопрос обсуждается на протяжении уже восьми месяцев, но пока не был решен.

В Алтайском крае 57 предприятий занимаются разведением скота, в том числе 20 племенных заводов. Алтайский скот продают в 16 регионов РФ, а также в страны ближнего зарубежья.