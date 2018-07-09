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В Кемеровской области в 2018 году закупят 70 автобусов для школ

Сибирь
9 июля, 13:22 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, июля. /ТАСС

Еще 100 планируется приобрести в следующем году

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КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Семьдесят новых автобусов поступят в 2018 году в школы Кемеровской области, еще 100 планируется закупить в 2019 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник врио губернатора Сергей Цивилев.

25 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Цивилев рассказал, что 260 школьных автобусов в Кемеровской области находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Врио губернатора попросил помощи в обновлении парка техники.

"Только в этом году будет поставлено 70 новых автобусов и в следующем году еще 100 новых", - сказал он. Цивилев отметил, что вопрос о приобретении 70 автобусов был решен именно после встречи с президентом.

"Этот вопрос уже решился, мы сейчас оформляем эти деньги, как только мы получим эти деньги, сразу будем закупать автобусы - вот эти 70 автобусов идут как раз на эти деньги", - пояснил врио губернатора.

В департамент образования и науки Кемеровской области ТАСС сообщили, что всего парк школьных автобусов в регионе насчитывает 510 единиц техники. Срок эксплуатации 260 из них превышает 10 лет (истекает в 2018-2019 годах). Всего же в этом году требуют замены 160 автобусов, в 2019 - 100. По федеральной программе регион в 2016 и 2017 годах получал 22 и 52 автобуса соответственно, в прошлом году за счет муниципалитетов купили 23 единицы техники.

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