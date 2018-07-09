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Более 500 военных отработают уничтожение "противника" в лесах Кемеровской области

Сибирь
9 июля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В тактических учениях задействуют также более 100 единиц военной и специальной техники

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, подняты по тревоге в ходе тактических учений и переброшены в район маневров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Мотострелки отработали действия по приведению высшую степень боевой готовности. Они включают в себя получение оружия и экипировки, выполнение комплекса мероприятий по подготовке военной техники и вооружения к боевому применению. После этого военнослужащие совершили сорокакилометровый марш в район сосредоточения. Во время выдвижения колонны техники специальные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам отразили атаку дронов условного противника, использовав средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, во время учений мотострелки выполнят комплекс мероприятий по обеспечению обороны, маскировке военной технике в лесах Сибири и противодействию диверсионно-разведывательных групп условного противника. "В тактических учениях принимают участие около 500 военнослужащих, задействованы более 100 единиц военной и специальной техники", - уточнили в ведомстве.

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