Более 500 военных отработают уничтожение "противника" в лесах Кемеровской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, подняты по тревоге в ходе тактических учений и переброшены в район маневров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Мотострелки отработали действия по приведению высшую степень боевой готовности. Они включают в себя получение оружия и экипировки, выполнение комплекса мероприятий по подготовке военной техники и вооружения к боевому применению. После этого военнослужащие совершили сорокакилометровый марш в район сосредоточения. Во время выдвижения колонны техники специальные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам отразили атаку дронов условного противника, использовав средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, во время учений мотострелки выполнят комплекс мероприятий по обеспечению обороны, маскировке военной технике в лесах Сибири и противодействию диверсионно-разведывательных групп условного противника. "В тактических учениях принимают участие около 500 военнослужащих, задействованы более 100 единиц военной и специальной техники", - уточнили в ведомстве.