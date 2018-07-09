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Больницу в моногороде Кузбасса достроят к 2021 году

Сибирь
9 июля, 14:53 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, июля. /ТАСС

Общая площадь медучреждения в Междуреченске составит 17 тыс. кв. метров и будет рассчитана на 186 койко-мест

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КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Строительство больницы в моногороде Междуреченск Кемеровской области, здание которой начали возводить в 2013 году, будет завершено в 2021 году, сообщил на пресс-конференции врио губернатора Сергей Цивилев.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 25 июня Цивилев попросил возобновить финансирование проекта, глава государства пообещал это сделать. По словам врио губернатора, в 2013 году за счет регионального бюджета была построена "коробка" здания больницы. К 2014 году она должна была быть достроена за счет федерального бюджета, оборудована и введена в эксплуатацию, однако в 2014 финансирование было остановлено.

"Я в этом направлении "Забота о здоровье" [стратегии развития Кузбасса до 2035 года] на себя беру (под личный контроль, - прим. ТАСС) завершение строительства больницы в Междуреченске. Это больница должна быть закончена к 2021 году, проектно-сметная стоимость - 1 млрд 900 млн рублей", - сказал он.

Общая площадь медучреждения составит 17 тыс. кв. метров, она будет рассчитана на 186 койко-мест. Как пояснили ТАСС в департаменте охраны здоровья Кемеровской области, необходимость в новом здании связана с тем, что в настоящее время подразделения больницы расположены в зданиях и помещениях, не соответствующих современным требованиям СанПиН.

"Больница расположена в приспособленном помещении - это пятиэтажное общежитие строилось, собственно хирургическое отделение в таком помещении принципе не были предусмотрены. Кроме этого, подразделения больницы разбросаны по всему городу <…>. Соответственно, и дефицит площадей, и невозможно выдержать нормы СанПиН по организации, в том числе хирургической помощи", - сказали в ведомстве, добавив, что создание современной больницы - это желание очень многих жителей Междуреченска, в том числе шахтеров.

Моногород Междуреченск, где проживает 99 тыс.человек, расположен на юге Кемеровской области. Это один из крупных центров угледобычи в Кузбассе.

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Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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