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"Новапорт" оценит возможность строительства аэропорта у туркомплекса Шерегеш в Кузбассе

Сибирь
9 июля, 16:01 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, июля. /ТАСС

Проектно-изыскательские работы будут вести два месяца, по их итогам примут решение, сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

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Канатная дорога в окрестностях поселка Шерегеш

Канатная дорога в окрестностях поселка Шерегеш

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" приступил к проектно-изыскательским работа, чтобы оценить возможность строительству аэропорта около популярного горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил врио губернатора области Сергей Цивилев.

Проектно-изыскательские работы в Шерегеше уже ведутся, уточнил Цивилев. "Там есть ограничение. Это все-таки горы. - сказал глава региона. - Срок работы два месяца, по итогам будет приниматься решение - строить в Шерегеше аэропорт или нет".

Как сообщалось ранее, власти региона вели переговоры с "Новапортом" по вопросу возможного строительству аэропорта в районе Шерегеша. В интервью ТАСС Цивилев заявлял, что именно отсутствие транспортной доступности мешает более активному развитию курорта, который за горнолыжный сезон посещает около 1 млн человек.

В ходе встрече с журналистами в понедельник Сергей Цивилев также сообщил, что в разработанной стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года предусмотрено реконструкция двух действующих аэропортов в Кемерове и в Новокузнецке. Реконструкция только кемеровского аэропорта предварительно оценивается в 5,6 млрд рублей.

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Цивилев, Сергей Евгеньевич
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