Алтайский край и ФАC подписали соглашение о сотрудничестве

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Алтайский край и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию конкурентной среды в регионе. Такое мнение в ходе подписания документа в понедельник высказал врио губернатора края Виктор Томенко.

"Контроль, который ФАС России осуществляет в отношении значимых товаров продукции необходим для [положительного] социального самочувствия населения, - сказал Томенко. - В соглашении мы возьмем обязательства по шагам каждой из сторон, чтобы такие условия создавать, делать экономику более прозрачной, конкурентной и социально ориентированной".

По данным администрации края, в соглашении предусмотрены обязанности сторон по развитию и защите конкуренции, созданию условий функционирования товарных рынков, повышению инвестактивности, уровня конкуренции в госзакупках, соблюдению антимонопольного законодательства.