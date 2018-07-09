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Алтайский край и ФАC подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирь
9 июля, 16:47 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 9, июля. /ТАСС

Врио губернатора края Виктор Томенко отметил, что оно будет способствовать развитию конкурентной среды в регионе

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БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Алтайский край и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию конкурентной среды в регионе. Такое мнение в ходе подписания документа в понедельник высказал врио губернатора края Виктор Томенко.

"Контроль, который ФАС России осуществляет в отношении значимых товаров продукции необходим для [положительного] социального самочувствия населения, - сказал Томенко. - В соглашении мы возьмем обязательства по шагам каждой из сторон, чтобы такие условия создавать, делать экономику более прозрачной, конкурентной и социально ориентированной".

По данным администрации края, в соглашении предусмотрены обязанности сторон по развитию и защите конкуренции, созданию условий функционирования товарных рынков, повышению инвестактивности, уровня конкуренции в госзакупках, соблюдению антимонопольного законодательства.

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Персоны
Томенко, Виктор Петрович
Темы
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