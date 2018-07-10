На севере Бурятии ливневые дожди размыли автотрассу

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди размыли в Бурятии единственную автодорогу, соединяющую часть населенных пунктов Баунтовского эвенкийского района, в том числе село Багдарин - районный административный центр, с основными региональными магистралями. Трасса Романовка - Багдарин из-за размыва закрыта, сейчас сооружается объездной путь, он будет готов к вечеру вторника, сообщил ТАСС глава района Николай Ковалев.

"В выходные у нас прошли сильные дожди, размыло участок дороги Романовка - Багдарин. С 8 июля, с 23:00 по местному времени, действует в связи с этим режим ЧС, привлечена тяжелая техника, помогают старательские артели. В настоящее время данная дорога регионального значения закрыта, ведется строительство объездной, с дренажными трубами. Сегодня к вечеру, часам к пяти - шести, транспортное сообщение будет восстановлено", - сообщил Ковалев.

Он отметил, что обстановка в районе стабильная, имеется необходимый запас продуктов питания, ГСМ. "Все работает в штатном режиме, - сказал собеседник. - Сейчас дождь уже прекратился". Как пояснили в Государственном казенном учреждении "Бурятрегионавтодор", в результате ливневых дождей, прошедших 6-8 июля, произошел размыв водопропускной трубы, вследствие чего было прервано транспортное сообщение.

В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили информацию главы района о том, что "жизнеобеспечение населения не нарушено". "В готовности к реагированию находится борт санавиации, в селе имеется запас медикаментов и топлива. Пожарная безопасность обеспечивается 14-й пожарно-спасательной частью Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, дислоцирующейся в Багдарине, и добровольными пожарными командами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Баунтовский эвенкийский район находится на северо-востоке Бурятии, примерно в 600 км от столицы республики города Улан-Удэ, большая часть территории района расположена в пределах Витимского плоскогорья, в долине рек бассейна реки Витим.

На востоке район граничит с Забайкальским краем. Там из- за дождей в минувшее воскресенье подтоплено шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В ночь на вторник вода подтопила приусадебные участки в Нерчинске и залила значительные районы Читы и ее окрестностей. На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации, синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.