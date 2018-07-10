Штормовое предупреждение объявлено в Забайкалье из-за второй волны паводков

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено во вторник в Забайкалье, где дождевые паводки ранее подтопили города Чита, Шилка и Нерчинск, а также около десятка сел. Теперь вода угрожает селам Сретенского и Каларского районов, сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.

"Штормовое предупреждение: в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района и на реке Витим у села Неляты Каларского района ожидается прохождение паводков опасного характера", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что уровень воды в Шилке у села Усть-Карск с 3 июля повысился на 260 см и к утру вторника составляет 473 см, пойма реки подтоплена на 43 см, а до опасной отметки остается 27 сантиметров. "В ближайшие двое суток подъем продолжится, уровень повысится на 60-80 см, подтоплению подвергнутся сельхозугодия, села Усть-Карск, Старолончаково, Нижние Куларки", - добавили в гидрометцентре.

На севере Забайкалья пойма реки Витим возле села Неляты подтоплена на 495 см, уровень реки уже на 65 см превысил опасное значение и составляет 1,4 метра. В ближайшие сутки подъем воды здесь также продолжится, подтоплению могут подвергнуться села Неляты, Усть-Муя и Муя.

Паводки в Забайкалье

В Забайкалье, где около месяца дожди идут почти ежедневно, 8 июля реки подтопили шесть населенных пунктов: села Верхняя Талача и Средняя Талача в Карымском районе, села Илим и Олинск Нерчинского района, а также село Богомягково Шилкинского района и город Шилка. Вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков.

Паводковые воды также обрушились на окрестности города Нерчинск, где подтопило 15 приусадебных участков и два дачных кооператива. Ситуация осложнилась и в Чите, где разлившаяся река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре.

В районах Читы, которые находятся возле вышедшей из берегов реки, подтоплены многоквартирные дома, детские площадки и детсады. Во многих местах невозможно проехать - вода достигает крыш легковых автомобилей, люди вынуждены передвигаться на лодках. Вода подтопила территории спортивного комплекса "Мегаполис-спорт" и малой железной дороги. По данным властей, с подтопленных территорий эвакуированы около 1 тыс. человек. В городе подготовлены пять пунктов временного размещения.

Около 1,2 тыс. жителей Читы из-за дождевого паводка остались без электроснабжения. Кроме того, в одном из микрорайонов из-за подтопления отключено водоснабжение. Для жителей организован подвоз воды.

"В связи с угрозой затопления прошла эвакуация детей из лагерей "Жемчужина" и "Багульник" в окрестностях Читы, организован выезд детей из палаточного лагеря "Таежный" в Нерчинском районе. В некоторых учреждениях смены закончились либо перенесены на неопределенный срок. Все лагеря, в которых проходят смены, обеспечены запасами еды и питьевой воды, организовано круглосуточное дежурство. При возникновении угрозы руководство лагерей в кратчайшие сроки проинформирует МЧС и Минобразования Забайкальского края", - сообщила пресс-служба профильного министерства.

Власти помогут пострадавшим

Губернатор Наталья Жданова ранее поручила обеспечить материальной помощью жителей региона, которые пострадали из-за разлива рек. Как уточнили ТАСС в администрации региона, размер выплат сейчас уточняется, специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб.

В региональном главке МЧС организована горячая линия, по которой люди могут круглосуточно узнать о паводковой ситуации и получить психологическую помощь. Телефон горячей линии - 8 (3022) 35-61-61.

Мониторинг ситуации организован прокуратурой Забайкалья. Сотрудникам ведомства предстоит установить количество пострадавших и число уничтоженных домов, проверить полноту и своевременность принимаемых мер по эвакуации населения, созданию пунктов временного размещения граждан, оказанию им необходимой помощи, обеспечению лекарствами, едой и питьем.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий подтопления в крае привлечены 403 человека и 89 единиц техники, из них от МЧС - 307 человек, 55 единиц техники и 26 плавсредств. Спасателям помогают сотрудники полиции и добровольцы.