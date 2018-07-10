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Паводок в Забайкальском крае может вызвать подтопления на северо-востоке Бурятии

Сибирь
10 июля, 9:42 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, июля. /ТАСС

По данным синоптиков, 11 июля на реке Витим ожидается прохождение паводка опасного характера, уровни повысятся на 30-60 см

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УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют возможное подтопление сел в Муйском районе на северо-востоке Бурятии. Об этом сообщили во вторник в республиканском ГУ МЧС со ссылкой на Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"По данным Бурятского ЦГМС, 11 июля на реке Витим ожидается прохождение паводка опасного характера, уровни повысятся на 30-60 см. Возможно подтопление сел Муя и Усть-Муя", - говорится в сообщении.

Муйский район на востоке граничит с Забайкальским краем. Там из-за дождей в минувшее воскресенье было подтоплено шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В ночь на вторник вода подтопила приусадебные участки в Нерчинске и залила ряд районов Читы и ее окрестности. На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации, синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.

В Баунтовском эвенкийском районе в Бурятии, который находится южнее Муйского, в минувшее воскресенье из-за ливневых дождей размыло единственную автодорогу, соединяющую часть населенных пунктов, в том числе село Багдарин - районный административный центр, с основными региональными магистралями. Сейчас трасса Романовка - Багдарин из-за размыва закрыта, дорожники сооружают объездной путь, он будет готов к вечеру вторника, сообщил ТАСС глава района Николай Ковалев.

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