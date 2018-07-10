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Глава Ростеха взял под личный контроль ситуацию с перинатальным центром в Улан-Удэ

Сибирь
10 июля, 9:47 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, июля. /ТАСС

Медучреждение стоимостью 3 млрд рублей планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2016 года

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УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов взял под личный контроль ситуацию со строительством перинатального центра в Улан-Удэ, сроки ввода которого затягиваются с 2016 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Бурятии.

Первоначально медучреждение стоимостью 3 млрд рублей планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, тогда местные власти заявили о четырехмесячном отставании от графика. В начале 2017 года сообщалось, что перинатальный центр на 120 коек после оснащения самым высокотехнологичным медицинским оборудованием, аппаратурой и материалами начнет работать с 1 января 2018 года. В конце 2017 года стало известно, что в ходе строительства объекта были выявлены ошибки в проектировании системы вентиляции, поэтому было принято решение о переносе срока сдачи объекта на конец февраля 2018 года и увеличению стоимости работ на 200 млн рублей. Позже стало известно, что перинатальный центр будет запущен в июне 20118 года, однако до сих этого не произошло.

"В воскресенье, 8 июля, состоялся рабочий визит генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Он встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, проинспектировал строительство перинатального центра Улан- Удэ, осмотрел оборудование, взял объект под свой личный контроль", - сообщили в пресс-службе.

Строительство медучреждения началось в 2015 году, когда Бурятия была включена в госпрограмму "Мероприятия по развитию сети перинатальных центров в РФ". Соглашение о возведении объекта в Улан-Удэ было подписано между правительством республики и заказчиком - ГК "Ростех". Генподрядчиком выступает ООО "РТ - Соцстрой". Власти Бурятии на протяжении двух последних лет занимались кадровым вопросом: для работы в новом перинатальном центре подготовлено 233 медработника, в том числе 154 врача.

В марте министр строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин сообщал журналистам, что здание перинатального центра возведено, завершены работы по благоустройству и обшивке фасада и внутренние отделочные работы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что сдвиг сроков ввода объекта в конце 2017 года произошел по вине проектировщика (проектировщик - ООО "Востокпромпроект" - прим. ТАСС). Для изменения системы вентиляции потребовались масштабные работы. Заказчик - ГК "Ростех" - принял решение о необходимости таких работ. Дополнительные расходы в размере 200 млн рублей ГК, по словам Цыденова, возьмет на себя.

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