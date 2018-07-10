Всех детей военнослужащих в Хакасии обеспечили местами в детсадах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Хакасии решили проблему с обеспечением детей военнослужащих местами в дошкольных учреждениях региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"На начало текущего года в Республике Хакасия 136 детей военнослужащих нуждались в получении места в детских образовательных учреждениях, а также необходимо было трудоустроить 26 жен офицеров. На сегодня социальные вопросы в данном регионе решены полностью", - сказали в пресс-службе.

По информации военного округа, всего на данный момент в 23 из 29 регионов Центрального военного округа вопрос с обеспечением местами в детских садах снят. "С начала года обеспечены 1371 ребенок и трудоустроены 1171 супруга офицеров. Положительная динамика, наметившаяся благодаря комплексному подходу к разрешению социальных проблем семей военнослужащих, позволит завершить работу во всех 29 регионах Центрального военного округа к 30 августа текущего года", - уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны РФ передало около 500 детских садов регионам по поручению президента России Владимира Путина, однако после этого ведомство столкнулось с нехваткой мест в садах для детей военнослужащих. В конце 2017 года Сергей Шойгу пообещал приглашать глав "проблемных" субъектов на селекторные совещания Минобороны. 1 июня он сообщил, что очередь в детские сады детей военнослужащих с начала 2018 года сократилась более чем в два раза благодаря участию губернаторов регионов, но, несмотря на это, проблема по-прежнему остается актуальной.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.