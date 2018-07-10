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В Хакасии ликвидируют действующую с 1983 года свалку

Сибирь
10 июля, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Работы планируется закончить до 20 июля

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Свалку в селе Боград, действующую с 1983 года, планируется ликвидировать в Хакасии до 20 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Глава республики Виктор Зимин дал поручение убрать открытую свалку мусора в окрестностях села Боград. Средства на ее устранение выделены из регионального резервного фонда. Объявлена чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении правительства.

На ликвидации свалки работает семь единиц техники, планируется, что ее устранят до 20 июля.

По данным регионального министерства природных ресурсов, свалка действовала с 1983 года. Вредными веществами загрязнялся воздух и подземные воды, периодически случались возгорания мусора.

Для временного хранения отходов в Боградском районе будет создана специальная площадка.

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