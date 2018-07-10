Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс UTair из Норильска в Сургут задержали на сутки из-за технической неисправности

Сибирь
10 июля, 11:51 дата обновления: 10 июля, 12:21 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, июля. /ТАСС

Все 69 пассажиров размещены в гостинице

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Авиарейс из Норильска (Красноярский край) в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) авиакомпании UTair задержан на сутки по техническим причинам. Об этом во вторник ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта Норильска.

Самолет с 69 пассажирами на борту должен был вылететь из Норильска в 11:20 (7:20 мск) во вторник.

"Рейс отложен на завтра из-за технических причин", - сказали в аэропорту.

По информации источника в экстренных службах региона, причина задержки заключается в технической неисправности. Все пассажиры размещены в гостинице. Вылет из Норильска запланирован в среду в 9:00 (5:00 мск).

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила ТАСС, что пассажиры задержанного рейса обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием, желающие размещаются в гостиницах. "Норильская транспортная прокуратура контролирует соблюдение законных прав пассажиров", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!