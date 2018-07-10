Рейс UTair из Норильска в Сургут задержали на сутки из-за технической неисправности

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Авиарейс из Норильска (Красноярский край) в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) авиакомпании UTair задержан на сутки по техническим причинам. Об этом во вторник ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта Норильска.

Самолет с 69 пассажирами на борту должен был вылететь из Норильска в 11:20 (7:20 мск) во вторник.

"Рейс отложен на завтра из-за технических причин", - сказали в аэропорту.

По информации источника в экстренных службах региона, причина задержки заключается в технической неисправности. Все пассажиры размещены в гостинице. Вылет из Норильска запланирован в среду в 9:00 (5:00 мск).

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила ТАСС, что пассажиры задержанного рейса обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием, желающие размещаются в гостиницах. "Норильская транспортная прокуратура контролирует соблюдение законных прав пассажиров", - сказала она.