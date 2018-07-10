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Врио губернатора не видит необходимости в 72-часовом транзите через аэропорт Новосибирска

Сибирь
10 июля, 12:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июля. /ТАСС

Андрей Травников выразил сомнение, будет ли чем иностранцам заняться в городе, кроме того, введение транзита может стать "лазейкой" для нелегальных мигрантов

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает, что введение 72-часового безвизового режима через новосибирский аэропорт Толмачево пока неоправданно - иностранцам нечем будет заняться в городе, а также это может стать "лазейкой" для нелегальных мигрантов. Такое мнение он высказал журналистам во вторник.

"Я отношусь к этой инициативе сдержанно и отвечаю вопросом: чем будут заниматься иностранцы в течение 72 часов? В Санкт-Петербурге понятно - там фактически прописаны экскурсионные программы. Чем иностранцы будут заниматься в Новосибирске, сложно представить. Не хотелось, чтобы это превратилось в определенную лазейку для иммиграции на территорию нашей страны. Я не говорю "нет" и не говорю "да", пока не получу конкретики", - сказал Травников.

Ранее гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич отмечал, что введение 72-часового транзита позволит дополнительно привлечь в Сибирский федеральный округ в год около 600 тысяч иностранных туристов.

В начале 2015 года бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович дал поручение правительству проработать возможность введения 72-часового безвизового транзита в аэропортах. Минтранс представил в правительство предложения по 12 таким аэропортам, в их число вошел новосибирский Толмачево.

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