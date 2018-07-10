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На Алтае отменили режим ЧС, введенный из-за осложнившей посевную непогоды

Сибирь
10 июля, 13:14 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 10, июля. /ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации давал возможность сельхозпроизводителям решить вопросы по пролонгации займов, привлеченных на комплекс полевых работ

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БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Режим ЧС регионального характера, введенный в июне в Алтайском крае из-за непогоды и переувлажнения почвы, снят, сообщили ТАСС во вторник Минсельхозе региона.

"Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера, вызванной неблагоприятным агрометеорологическим природным явлением - переувлажнением почвы", - сказали в ведомстве.

По данным краевого Минсельхоза, в регионе провели комплекс мероприятий по снижению последствий непогоды. Хозяйства изменили структуру посевных площадей, сделав акцент на культуры с коротким периодом созревания.

Как поясняют в ведомстве, режим ЧС давал возможность сельхозпроизводителям решить вопросы по пролонгации займов, привлеченных на комплекс полевых работ.

Ранее сообщалось, что режим ЧС на Алтае был введен 6 июня из-за долгих весенних холодов, дождей и переувлажнения почвы.

Аграрная отрасль - одна из ключевых в экономике Алтайского края. Регион располагает самой большой в России пашней. Ее площадь составляет около 6,5 млн гектаров.

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Томенко, Виктор Петрович
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