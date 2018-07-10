Власти Забайкалья за два-три дня определят число домов, поврежденных паводком

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Количество домов, поврежденных в результате паводка в Забайкальском крае, будет определено в течение двух-трех дней, сообщил во вторник журналистам первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков.

"Пока по официальной статистике у нас подтоплено 212 домов. Но эта цифра, естественно, будет увеличиваться, причем, я думаю, она будет увеличиваться существенно. Давайте возьмем время, буквально два-три дня, мы точное количество назовем", - сказал Кулаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что погибших и пострадавших от паводка в регионе нет.

По данным синоптиков, 11-12 июля в регион может прийти новый циклон. Наиболее сильные дожди прогнозируют на юге и юго-востоке Забайкальского края, где ранее не было серьезных подтоплений.

"Власти готовы, люди оповещены. В свете последних событий, я надеюсь, все сделают выводы по тем последствиям, которые произошли в районах, которые на сегодняшний день испытывают проблемы. Но пока меня больше волнуют те районы, которые находятся в зоне затопления, потому что даже небольшие осадки могут спровоцировать подъем воды", - отметил Кулаков.

Он уточнил, что, по информации Читинского гидрометцентра, в Чите не предполагается подъем воды до критического уровня.

Вопросом номер один Кулаков назвал восстановление пострадавшей инфраструктуры, особенно транспортного сообщения с отрезанными населенными пунктами. Кроме того, из-за паводка село Богомягково оказалось разделено на две части, а в городе Шилка вода смыла все пять мостов. "Задача - восстановить транспортное сообщение, потому что это связано с работой экстренных служб", - добавил первый вице- премьер.

О ситуации в регионе

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. Восьмого июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В регионе повреждены и разрушены 25 мостов, размыты дороги.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек, а 1,2 тыс. жителей города остались без электроснабжения.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Наталья Жданова поручила обеспечить материальной помощью всех нуждающихся жителей региона, которые оказались в зоне паводка. Как уточнили ТАСС в администрации региона, размер выплат сейчас уточняется, специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб.