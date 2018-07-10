Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Забайкалья за два-три дня определят число домов, поврежденных паводком

Сибирь
10 июля, 13:32 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, июля. /ТАСС

На данный момент по официальной статистике подтоплены 212 домов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Количество домов, поврежденных в результате паводка в Забайкальском крае, будет определено в течение двух-трех дней, сообщил во вторник журналистам первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков.

"Пока по официальной статистике у нас подтоплено 212 домов. Но эта цифра, естественно, будет увеличиваться, причем, я думаю, она будет увеличиваться существенно. Давайте возьмем время, буквально два-три дня, мы точное количество назовем", - сказал Кулаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте также новости по теме:
Паводок в Сибири

В Забайкалье освободились от воды почти 60 домов, подтопленных паводком

Паводки повредили и разрушили 25 мостов в Забайкалье

Паводок в Забайкальском крае может вызвать подтопления на северо-востоке Бурятии

Он уточнил, что погибших и пострадавших от паводка в регионе нет.

По данным синоптиков, 11-12 июля в регион может прийти новый циклон. Наиболее сильные дожди прогнозируют на юге и юго-востоке Забайкальского края, где ранее не было серьезных подтоплений.

"Власти готовы, люди оповещены. В свете последних событий, я надеюсь, все сделают выводы по тем последствиям, которые произошли в районах, которые на сегодняшний день испытывают проблемы. Но пока меня больше волнуют те районы, которые находятся в зоне затопления, потому что даже небольшие осадки могут спровоцировать подъем воды", - отметил Кулаков.

Он уточнил, что, по информации Читинского гидрометцентра, в Чите не предполагается подъем воды до критического уровня.

Вопросом номер один Кулаков назвал восстановление пострадавшей инфраструктуры, особенно транспортного сообщения с отрезанными населенными пунктами. Кроме того, из-за паводка село Богомягково оказалось разделено на две части, а в городе Шилка вода смыла все пять мостов. "Задача - восстановить транспортное сообщение, потому что это связано с работой экстренных служб", - добавил первый вице- премьер.

О ситуации в регионе

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. Восьмого июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В регионе повреждены и разрушены 25 мостов, размыты дороги.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек, а 1,2 тыс. жителей города остались без электроснабжения.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Наталья Жданова поручила обеспечить материальной помощью всех нуждающихся жителей региона, которые оказались в зоне паводка. Как уточнили ТАСС в администрации региона, размер выплат сейчас уточняется, специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок в Сибири Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
СМИ: одиннадцатого ребенка вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
5
ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье
6
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
7
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!