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Пострадавшие от паводка жители Забайкалья единовременно получат по 10 тыс. рублей

Сибирь
10 июля, 13:45 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, июля. /ТАСС

Сообщается, что до конца недели муниципалитеты должны направить списки пострадавших в региональное Минсоцзащиты, министерство в течение двух рабочих дней должно организовать выплату средств

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ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края единовременно выплатят пострадавшим от паводка жителям по 10 тыс. рублей. Об этом во вторник журналистам сообщил первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков.

"Во всех районах созданы комиссии, которые после спада воды определят объем ущерба, нанесенного гражданам. Это, конечно, в первую очередь, касается жилья. Готовятся списки по предоставлению единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей. До конца этой недели все муниципалитеты должны направить списки в региональное Минсоцзащиты, министерство в течение двух рабочих дней должно организовать выплату этих средств", - сказал Кулаков.

Ранее сообщалось, что региональные власти в ближайшие дни определят количество домов, поврежденных в результате разлива рек.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В регионе повреждены и разрушены 25 мостов, размыты дороги.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек, а 1,2 тыс. жителей города остались без электроснабжения. Вода также подтопила 35 домов в городе Нерчинск.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Наталья Жданова поручила обеспечить материальной помощью всех нуждающихся жителей региона, которые оказались в зоне паводка. Как уточнили ТАСС в администрации региона, размер выплат сейчас уточняется, специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб.

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