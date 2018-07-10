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В Красноярском крае создали турмаршрут к древним медным рудникам

Сибирь
10 июля, 13:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что рудники долины Алтынзарх разрабатывались еще во втором тысячелетии до нашей эры

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КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Жители села Малое Озеро в Красноярском крае создали туристический маршрут к древним медным рудникам, которые разрабатывались еще во втором тысячелетии до нашей эры. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Шарыповского района.

"Туристам предлагают пройти по древнему маршруту к забытым медным рудникам. На средства краевого гранта "Моя территория" сельские активисты привели в порядок площадку у горы Парбанах. В июне они привели в порядок святилище Тигер Тас Обаа - построили беседку, имитирующую хакасскую юрту, заменили ограждение. Отсюда и начинается туристический маршрут "Путешествие к чудским копям", - сообщили в администрации.

По пути следования туристов местные жители установили таблички - указатели для туристов с информацией о святилищах, легендах и древних рудниках долины Алтынзарх.

Тропа ведет к забытым медным рудникам - Печищенскому месторождению медных руд. Добыча руды там началась еще две тыс. лет до нашей эры племенами Афанасьевской археологической культуры. Затем в XVIII веке здесь существовал медеплавильный завод.

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