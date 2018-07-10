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В Томской области планируют доставлять грузы беспилотниками по конверсионной программе

Сибирь
10 июля, 15:24 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 10, июля. /ТАСС

В регионе дали старт новому федеральному проекту "Тайга"

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ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, заседание которой прошла в Томске во вторник, дала старт новому федеральному проекту "Тайга", задача которого - развитие беспилотной авиации для доставки гражданских грузов. Об этом сообщила пресс-служба региона.

По информации областной администрации, проект предполагает создание в Томской области опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

"Очевидно, что беспилотная авиация… может успешно решать очень многие сложнейшие социальные и производственные задачи. И прежде всего с точки зрения сервисно-транспортных услуг", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Жвачкина.

Как заявил в свою очередь в присутствии журналистов член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Олег Мартьянов, первой задачей коллегии ВПК является выполнение гособоронзаказа, а второй - диверсификация отрасли.

"Сотрудничество поможет формированию рынка (беспилотных авиационных комплексов). Без этого диверсификация ВПК невозможна", - сказал он.

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