Власти Забайкалья выделят свыше 50 млн рублей на восстановление последствий паводка

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Забайкалья выделят на восстановление последствий паводка и выплату компенсаций 53,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Из бюджета Забайкальского края выделено на восстановительные работы и выплату компенсаций 53,3 млн рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в администрации региона, речь идет о средствах резервного фонда краевого правительства.

Ранее сообщалось, что власти Забайкальского края единовременно выплатят пострадавшим от паводка жителям региона по 10 тыс. рублей. В ближайшие дни также будет определено количество домов, поврежденных в результате разлива рек.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. Восьмого июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В регионе повреждены и разрушены 25 мостов, размыты дороги.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек, а 1,2 тыс. жителей города остались без электроснабжения. Вода также подтопила 35 домов в городе Нерчинск.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации.