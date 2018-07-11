Пять детсадов приостановили работу в пострадавшей от паводка Чите

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Пять детских садов приостановили работу в пострадавшей от паводка Чите, сообщила в среду пресс-служба мэрии города.

В ночь на 10 июля вышедшая из берегов после сильных дождей река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, были эвакуированы около 1 тыс. человек, при этом многие люди самостоятельно покидали свои дома и дачи. Около 1,2 тыс. жителей города из-за дождевого паводка остались без электроснабжения, а дома на 17 улицах - без водоснабжения.

"Пять дошкольных образовательных учреждений Читы не принимают детей по разным причинам, в числе которых подтопления участков и ограничение подачи воды", - сказали в пресс-службе.

В среду в Чите после двухдневного перерыва возобновились продолжительные дожди, которые, по данным синоптиков, могут продолжаться до 17 июля. При этом уровень в разлившейся накануне реке Чита снизился на 38 см и составляет 367 см. В городе, как и на всей территории Забайкальского края, действует режим чрезвычайной ситуации.