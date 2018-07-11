Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Красноярске. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Андрей Любченко.

"С ДТП доставлены три человека. Два из них отпущены на амбулаторное лечение, водитель легкового автомобиля Toyota находится в реанимации", - сказал он.

ДТП произошло утром на улице Свердловской. По словам очевидцев, Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с ПАЗом. В краевом ГИБДД ТАСС сообщили, что причины аварии выясняются.