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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

Сибирь
11 июля, 8:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, июля. /ТАСС

По словам очевидцев, Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с ПАЗом, водитель легкового автомобиля в реанимации

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КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Красноярске. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Андрей Любченко.

"С ДТП доставлены три человека. Два из них отпущены на амбулаторное лечение, водитель легкового автомобиля Toyota находится в реанимации", - сказал он.

ДТП произошло утром на улице Свердловской. По словам очевидцев, Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с ПАЗом. В краевом ГИБДД ТАСС сообщили, что причины аварии выясняются.

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