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Католики Красноярска в суде оспорили отказ передать им в собственность здание костела

Сибирь
11 июля, 8:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, июля. /ТАСС

Здание более ста лет назад построили на пожертвования прихожан

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КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск католического прихода Красноярска к региональному агентству по управлению госимуществом с требованием признать недействительным отказ о передаче в собственность католикам органного зала, где расположен костел. Об этом сообщила в среду пресс-служба арбитража.

В мае 2018 гола краевые власти отклонили просьбу религиозной организации о возвращении здания, более ста лет назад построенного на пожертвования горожан-католиков. Основанием для отказа в передаче здания послужил вывод работников управления о том, что здание не является имуществом религиозного назначения.

"По мнению истца, указанный вывод является необоснованным. Истец указывает, что здание костела было специально возведено для проведения богослужений на средства, собранные прихожанами, следовательно, является имуществом религиозного назначения. <...> Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение пяти рабочих дней", - уточнили в суде.

Римско-католический костел был построен в 1911 году на деньги прихожан. В советское время он был национализирован, здание использовали как склад, затем как студию телевидения. С 1982 года там находится органный зал. Сейчас здание в собственности у краевой филармонии, в нем проходят как концерты, так и католические службы.

С конца прошлого века католики Красноярска пытаются вернуть костел в свою собственность, обращаясь с этими просьбами в различные инстанции. Последний отказ ими был получен в мае от управления госимуществом.

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