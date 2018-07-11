Многодетным семьям Горно-Алтайска предложат участки за пределами города

ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Многодетным семьям, проживающим в Горно-Алтайске и претендующим на земельные участки в черте города, начнут предлагать землю за его пределами на договорных условиях из-за ее нехватки на территории города, сообщила пресс-служба администрации Республики Алтай.

Во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жительница Томска пожаловалась на трудности с получением земли для жилищного строительства, с которыми сталкиваются многодетные матери. В частности, она рассказала, что очередь на выделение бесплатных участков многодетным семьям двигается в регионе слишком медленно.

"Я дал поручение провести ревизию имеющихся в республиканской собственности земельных участков, территорий за пределами Горно-Алтайска. Это район Соузги, Верх-Карагужа, Подгорного. <…> На основе договорных условий выделять стоящим в очереди на получение бесплатной земли участки за границами города. Уверен, это будет востребовано", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Бердникова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, Горно-Алтайск - это единственный и самый густонаселенный город в республике, поэтому там наблюдается нехватка свободной земли. Выдача участков в других районах региона позволит властям сократить очередь многодетных семей на получение земельных участков и ускорить процесс их получения.

В республике проживают 7754 многодетных семьи, из них 4503 подали заявление на получение земельного участка. По данным администраций муниципальных образований, в очереди на получение земельных участков стоит 2690 многодетных семей. За период действия программы (с 2008 года) многодетным семьям предоставлено 1811 земельных участков общей площадью около 256 га. В 2018 году запланировано предоставление 110 земельных участков для многодетных семей.