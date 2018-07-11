Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Многодетным семьям Горно-Алтайска предложат участки за пределами города

Сибирь
11 июля, 9:01 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 11, июля. /ТАСС

Власти региона пояснили, что Горно-Алтайск - единственный и самый густонаселенный город в республике, поэтому в нем наблюдается нехватка свободной земли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид на Горно-Алтайск

Вид на Горно-Алтайск

© Александр Тырышкин/ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Многодетным семьям, проживающим в Горно-Алтайске и претендующим на земельные участки в черте города, начнут предлагать землю за его пределами на договорных условиях из-за ее нехватки на территории города, сообщила пресс-служба администрации Республики Алтай.

Во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жительница Томска пожаловалась на трудности с получением земли для жилищного строительства, с которыми сталкиваются многодетные матери. В частности, она рассказала, что очередь на выделение бесплатных участков многодетным семьям двигается в регионе слишком медленно.

"Я дал поручение провести ревизию имеющихся в республиканской собственности земельных участков, территорий за пределами Горно-Алтайска. Это район Соузги, Верх-Карагужа, Подгорного. <…> На основе договорных условий выделять стоящим в очереди на получение бесплатной земли участки за границами города. Уверен, это будет востребовано", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Бердникова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, Горно-Алтайск - это единственный и самый густонаселенный город в республике, поэтому там наблюдается нехватка свободной земли. Выдача участков в других районах региона позволит властям сократить очередь многодетных семей на получение земельных участков и ускорить процесс их получения.

В республике проживают 7754 многодетных семьи, из них 4503 подали заявление на получение земельного участка. По данным администраций муниципальных образований, в очереди на получение земельных участков стоит 2690 многодетных семей. За период действия программы (с 2008 года) многодетным семьям предоставлено 1811 земельных участков общей площадью около 256 га. В 2018 году запланировано предоставление 110 земельных участков для многодетных семей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтай "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018
Страны
Россия
Персоны
Бердников, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
2
"Ъ": Госдума 17 июля обсудит поправки, разрешающие регистрацию авто без визита в ГИБДД
3
"АвтоВАЗ" подготовил спортивную модификацию Lada Vesta
4
Внук Брежнева умер в Крыму
5
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!