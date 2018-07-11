В Омске начал работу центр экологического мониторинга воздуха

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга, который анализирует поступающую со всего города информацию о загрязнении воздуха, выявляет источники выбросов и передает эти данные в надзорные органы, открылся в Омске.

О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден.

"Президент Владимир Владимирович Путин включил Омск в 12 индустриальных центров, где вопросы загрязнения атмосферы стоят особенно остро. Перед нами поставлена задача к 2024 году снизить выбросы [в атмосферу] на 20%, и я считаю, что этот центр поможет нам ускорить этот процесс", - сказал на церемонии открытия центра врио губернатора Омской области Александр Бурков.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова, главная задача центра - мониторинг состояния воздуха, оперативное реагирование на возникающие угрозы и предоставление достоверной информации жителями города. "Центр работает в круглосуточном режиме, собирает данные с 10 стационарных постов и передвижной лаборатории, анализирует их с учетом метеоусловия, определяет размещение потенциально опасных производств и в случае необходимости передает все эти данные в надзорные органы", - рассказал министр.

Бурков уточнил, что на основе полученных данных центр создает интерактивную карту загрязнений, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать состояние атмосферного воздуха в Омске. Эта информация будет представлена в интернете и демонстрироваться на 52 экранах в самом городе. В 2018 году на организацию деятельности центра из областного бюджета выделено 15 млн рублей. В дальнейшем обеспечение его деятельности будет обходиться региону примерно в 3 млн рублей в год.