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В Забайкалье объявили новое штормовое предупреждение

Сибирь
11 июля, 10:10 UTC+3 ЧИТА 11, июля. /ТАСС

Днем 11 июля и 12-13 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни

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ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Новое штормовое предупреждение объявлено в среду в Забайкалье, где ранее дождевые паводки подтопили административный центр Читу, города Шилка и Нерчинск, а также около десятка сел.

"Штормовое предупреждение: днем 11 июля и 12-13 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. 12-13 июля на реке Чита у города Чита сохранится паводок опасного характера", - говорится в сообщении на сайте Читинского гидрометцентра.

В региональном главке МЧС добавили, что новый циклон, который пришел в Забайкалье с территории Монголии, продержится в крае в течение двух-трех дней, поэтому возможно осложнение обстановки.

Ситуация в регионе

Ранее сообщалось, что повышение уровня воды наблюдается в реке Ингода в районе Читы. По оценке МЧС, обстановка может осложниться как дачных кооперативах, которые уже пострадали от паводка, так и в населенных пунктах Песчанка, Антипиха и Атамановка в пригороде Читы, которые расположены по течению Ингоды.

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Во вторник синоптики объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления сел Сретенского и Каларского районов Забайкальского края при разливе рек Шилка и Витим. Специалисты отмечают, что в ближайшие двое суток уровень воды в Шилке в районе Сретенска повысится на 60-80 см и подтоплению могут подвергнутся сельхозугодья, села Усть- Карск, Старолончаково, Нижние Куларки. На севере Забайкалья Витим уже подтопил село Неляты.

Начальник регионального ГУ МЧС Александр Сидоров отметил, что подъем воды также возможен в реке Каренга в Тунгокоченском районе.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. По данным МЧС на утро 11 июля, паводковая вода остается на территории пяти районов Забайкальского края, подтоплено семь населенных пунктов.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации.

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