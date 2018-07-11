Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае увеличилась до 7,2 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" на севере Красноярского края увеличилась с 6,6 тыс. га до 7,2 тыс. га. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

"В Эвенкийском районе на особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника "Тунгусский" действует один пожар на площади 7212 га. В тушении возгораний задействованы более 100 человек, в том числе сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении. 9 июля на территории заповедника один пожар потушен, площадь второго составляла 6,6 тыс. га.

Тунгусский заповедник включается в себя территорию тайги, выросшей в районе падения Тунгусского метеорита в 1908 году, когда от мощного взрыва погиб лес на площади более 2 тыс. кв. км. За прошедшие 110 лет тайга восстановилась, при этом исследователи наблюдали ускоренный рост деревьев в этом районе. Сам заповедник был создан в 1995 году, его общая площадь 296,5 тыс. га.

По оперативной информации Лесопожарного центра на 9:00 (5:00 мск) 11 июля, в крае в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 20 лесных пожаров. Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском, Мотыгинском, Богучанском, Березовском, Большемуртинском, Ермаковском, Краснотуранском районах. Общая площадь возгораний - 8684 га. В тушении участвуют более 440 человек, задействовано 20 единиц техники.

В зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах на удаленном расстоянии действуют 132 пожара на площади 306166 га. Все очаги возгораний контролирует Лесопожарный центр с помощью космического мониторинга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.