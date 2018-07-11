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Объем выданных в Сибири ипотечных кредитов вырос в 2018 году на 76%

Сибирь
11 июля, 11:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, июля. /ТАСС

По данным представителей банков, на объемы повлияло снижение ставки

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Объем выданных в регионах Сибири ипотечных кредитов, по данным Сибирского главного управления Центробанка РФ, вырос за первые пять месяцев 2018 года на 76% и составил 125 млрд рублей. Как сообщили во вторник журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске представители банков, на объемы повлияло снижение ставки по ипотеке, при этом средний чек кредита вырос.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по России с мая 2017 по май 2018 года снизилась с 11,33% до 9,56%, по Сибирскому федеральному округу - до 9,54%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ РФ, по сравнению с первыми пяти месяцами 2017 года рост объема выданных ипотечных кредитов составил 69% по Новосибирской области (24,2 млрд рублей), по СФО - 76% (125,1 млрд).

Сбербанк выдал в Сибири на 84% ипотечных кредитов больше, чем в первом полугодии 2017 года. "Объем выдачи ипотечных кредитов в Сибирском банке Сбербанка вырос к соответствующему периоду прошлого года вырос на 84%. В первом полугодии 2017 года объем был 30 млрд рублей, в этом году мы превысили результат - 55 млрд рублей. Безусловно, фактор снижения ипотечных ставок влияет <...>, средний чек [кредита] подрос порядка на 10%", - сообщил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

По словам управляющего розничного филиала ВТБ в Новосибирске Станислава Могильникова, объем вырос в 1,5 раза. "За пять месяцев мы видим темпы роста по объемам практически в 1,5 раза, 7,6 млрд рублей, по числу кредитов - на треть. Это говорит о росте среднего чека", - отметил он.

Россельхозбанк выдал ипотечных кредитов на сумму в 4 раза больше. "Рост превышает 4 раза, мы выдали кредитов на сумму около 1,5 млрд рублей. Наибольший объем сделок на рынке вторичного жилья - более 60%, есть тенденция к снижению на первичном рынке - по сравнению с прошлым годом на 2%. Средняя сумма ипотечного кредита подросла в среднем на 12%", - сказал замдиректора Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Евгений Кох.

Банк "Левобережный" выдал за первое полугодие 2,5 млрд рублей, прирост составил 38%. "Рост среднего чека говорит о том, что площадь приобретаемых квартир растет. Люди выбирают более комфортное жилье <...>. Снижение ставок для населения - это позитивно, для банков - не очень хорошо, в силу того, что банки друг друга рефинансируют, объем сделок растет за счет этого", - добавил заместитель генерального директора Банка "Левобережный" Артем Зенков.

Чек по ипотеке увеличивается

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, рост среднего чека не связан с ростом доходов населения: с учетом падения цен на недвижимость и снижения ипотечной ставки за одну и ту же квартиру человек будет платить на 35% меньше, чем три года назад.

"Чек по ипотеке увеличивается, а среднемесячные выплаты падают. Если мы возьмем квартиру, популярную для покупки три года назад, то с учетом падения ставки на ипотеку и цен на вторичное жилье за 2,5 года на 15%, человек платит за нее на 35% меньше, поэтому имеет возможность взять ипотеку больше", - отметил Николаев.

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