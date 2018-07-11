Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд обязал Кемеровскую ГРЭС снизить выбросы после жалоб жителей на загрязнение воздуха

Сибирь
11 июля, 12:21 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 11, июля. /ТАСС

Ранее проверка установила, что предприятие при сжигании угля выбрасывает загрязняющие вещества без надлежащей очистки

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Суд по требованию прокуратуры обязал компанию "Кемеровская генерация" (входит в "Сибирскую генерирующую компанию", СГК) до 1 сентября 2019 года сократить выбросы Кемеровской ГРЭС в атмосферу после жалоб жителей на загрязненный воздух, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в среду.

Надзорное ведомство обратилось в Центральный районный суд Кемерова, который обязал компанию провести на станции мероприятия сокращению выбросов. "Суд установил срок для выполнения требований - до 1 сентября 2018 года. Ответчик не согласился и обжаловал решение суда. 10 июля Кемеровский областной суд установил новый срок для исполнения указанных мероприятий - до 1 января 2019 года, жалоба ответчика оставлена без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре региона ТАСС уточнили, что поводом для обращения в суд стали результаты проверки предприятия после жалоб местных жителей зимой 2017 года на загрязнение воздуха, в частности во время смога, который был в безветренную погоду. Было установлено, что предприятие при сжигании угля выбрасывает загрязняющие вещества без надлежащей очистки.

"Превышались предельно допустимые нормативы выбросов по диоксиду азота в 1,45 раза, по сернистому ангидриду - в 1,31 раза и так далее", - отметили в ведомстве. Предприятие было оштрафовано на 80 тыс. рублей.

В Кузбасском филиале СГК обещали прокомментировать ситуацию позже.

По данным сайта компании, Кемеровская ГРЭС - крупнейшая в Кузбассе станция по установленной тепловой мощности, в "Кемеровскую генерацию" также входит Кемеровская ТЭЦ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
3
Строительство участка "Тавриды" в Крыму приостановили после обнаружения большой пещеры
4
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
5
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
6
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!