Суд обязал Кемеровскую ГРЭС снизить выбросы после жалоб жителей на загрязнение воздуха

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Суд по требованию прокуратуры обязал компанию "Кемеровская генерация" (входит в "Сибирскую генерирующую компанию", СГК) до 1 сентября 2019 года сократить выбросы Кемеровской ГРЭС в атмосферу после жалоб жителей на загрязненный воздух, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в среду.

Надзорное ведомство обратилось в Центральный районный суд Кемерова, который обязал компанию провести на станции мероприятия сокращению выбросов. "Суд установил срок для выполнения требований - до 1 сентября 2018 года. Ответчик не согласился и обжаловал решение суда. 10 июля Кемеровский областной суд установил новый срок для исполнения указанных мероприятий - до 1 января 2019 года, жалоба ответчика оставлена без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре региона ТАСС уточнили, что поводом для обращения в суд стали результаты проверки предприятия после жалоб местных жителей зимой 2017 года на загрязнение воздуха, в частности во время смога, который был в безветренную погоду. Было установлено, что предприятие при сжигании угля выбрасывает загрязняющие вещества без надлежащей очистки.

"Превышались предельно допустимые нормативы выбросов по диоксиду азота в 1,45 раза, по сернистому ангидриду - в 1,31 раза и так далее", - отметили в ведомстве. Предприятие было оштрафовано на 80 тыс. рублей.

В Кузбасском филиале СГК обещали прокомментировать ситуацию позже.

По данным сайта компании, Кемеровская ГРЭС - крупнейшая в Кузбассе станция по установленной тепловой мощности, в "Кемеровскую генерацию" также входит Кемеровская ТЭЦ.