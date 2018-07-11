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Инвестор из КНР планирует реализовать в Бурятии проект-блокчейн и вложить 100 млн рублей

Сибирь
11 июля, 12:42 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 11, июля. /ТАСС

Проект планируется организовать в Гусиноозерске

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УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Проект с использованием технологии блокчейн планирует реализовать в Бурятии инвестор из КНР. Китайская компания готова вложить в проект порядка 100 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Между правительством и компанией "Центр облачных технологий" (Китай) подписано соглашение о намерениях по реализации проекта "Разработка компьютерного программного обеспечения: технология Блокчейн (облачные вычисления)", который планируется осуществить в Бурятии на территории Селенгинского района в городе Гусиноозерск", - сообщили в пресс-службе.

В региональном кабмине пояснили, что соглашение заключено "в целях формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в город Гусиноозерск".

Как заявил руководитель китайской компании Сяо Сяоминь, срок реализации данного проекта - 2018-2020 годы, прогнозное число создаваемых рабочих мест - 50 человек. "Подробный инвестиционный и производственный план будет определен отдельным соглашением сторон. Правительство республики рассмотрит вопрос о предоставлении инвестору господдержки, проконсультирует его по вопросам действующего инвестиционного законодательства Бурятии", - добавили в пресс-службе.

Город Гусиноозерск - административный центр Селенгинского района Бурятии, в 110 км от столицы Бурятии города Улан-Удэ, на Кяхтинском тракте, ведущем к российско- монгольской границе. В городе проживают около 23 тыс. человек.

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