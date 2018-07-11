Авиакомпания S7 Airlines отменила прямой рейс из Новосибирска в Минск

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines отменила единственный прямой рейс из Новосибирска в Минск из-за увеличения себестоимости перевозок, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Отмена рейса обусловлена экономическими причинами. В последнее время существенно выросла себестоимость перевозки. В частности, стоимость топлива увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим снизилась эффективность выполнения рейсов из Новосибирска в Минск", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что пассажирам, которые приобрели авиабилеты с вылетом позже 1 августа 2018 года, предложен альтернативный вариант перелета с пересадкой в Москве или возможность сделать вынужденный возврат стоимости авиабилета.

Рейсы Новосибирск - Минск выполнялись еженедельно по средам на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров. Насколько были востребованы данные рейсы, в авиакомпании не уточнили.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") обладает широкой сетью маршрутов внутри России, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Перевозчик также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Белавиа" запускала регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Минск летом 2012 года и отменила их в январе 2014 года.