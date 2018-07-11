Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания S7 Airlines отменила прямой рейс из Новосибирска в Минск

Сибирь
11 июля, 12:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, июля. /ТАСС

Авиаперевозчик объяснил решение экономическими причинами

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines отменила единственный прямой рейс из Новосибирска в Минск из-за увеличения себестоимости перевозок, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Отмена рейса обусловлена экономическими причинами. В последнее время существенно выросла себестоимость перевозки. В частности, стоимость топлива увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим снизилась эффективность выполнения рейсов из Новосибирска в Минск", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что пассажирам, которые приобрели авиабилеты с вылетом позже 1 августа 2018 года, предложен альтернативный вариант перелета с пересадкой в Москве или возможность сделать вынужденный возврат стоимости авиабилета.

Рейсы Новосибирск - Минск выполнялись еженедельно по средам на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров. Насколько были востребованы данные рейсы, в авиакомпании не уточнили.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") обладает широкой сетью маршрутов внутри России, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Перевозчик также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Белавиа" запускала регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Минск летом 2012 года и отменила их в январе 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
2
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
3
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!